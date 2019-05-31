فنان مصري لا يأكل اللحم خوفا من زوجته : ” مابتستوعبش اللحمة ” (فيديو)

القاهرة(صدى):

صرح الفنان المصري حمدي المرغني بأن زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح تمنعه من أكل اللحوم وهو ما أثار جدلا كبيرًا وتساؤلات حول السبب.

وأوضح ” المرغني ” خلال استضافته في برنامج ” ممكن نتعرف أكتر؟ ” الذي يقدمه الإعلامي علي نجيم على أثير إذاعة ” مارينا ” ، إن زوجته لا تحب اللحوم بالتالي هو لا يأكلها.

وعندما قال له المذيع إن هذا التصرف أقصى درجات الحب، رد المرغني قائلا : ” لأ ما هو مش حب، ممكن خوف، أو رغبة في السلام “.

ولفت ” المرغني ” إلى أنه عندما يرغب في أكل اللحم يأكله سرا، قائلا عن زوجته: “هي عندها حالة كده ما بتستوعبش اللحم “.