الكلباني: ” التطبيل للوطن أمر محمود ” (فيديو)
حدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم الأحد، على ما يُعرف بظاهرة ” التطبيل ” ، أو النفاف وفقًا لوصف الأخرين.
وقال “الكلباني” في برنامجه التلفزيوني، إنه لا يعتبر المدح في كل الأحوال تطبيلًا، مادام تمدح شخصًا بما هو فيه، لافتًا إلى أن الرسول كان يمدح أبو بكر الصديق.
ولفت إلى أنه لا يوجد عيبًا في أن يمدح شخص نفسه، لافتًا إلى ما يسمى بـ ” الـC.V ” ، أو السيرة الذاتيه تعتبر مدحًا للنفس، ولكن ليس تطبيل.
وقال إن المدح الزائد أو بغير حق يعتبر تطبيلًا حسبما يصفه البعض.
وعلى جانب أخر تطرق إلى مدح الوطن، لافتًا إلى أن من يمدح الوطن دائمًا ما يصفه البعض بالتطبيل، قائلًا : ” التطبيل أو المدح في الوطن هو أمر محمود ومطلوب “.
#مع_الكلباني | المطبلين قضية مثارة في مواقع التواصل الاجتماعي#رمضان_عندنا pic.twitter.com/5VAgRr6hOA
— SBC channel (@SBC_Channel) May 31, 2019
#مع_الكلباني | المدح الزائد عن الحد قد نعتبره " تطبيل "#رمضان_عندنا pic.twitter.com/suht8HVkyg
— SBC channel (@SBC_Channel) May 31, 2019
#مع_الكلباني | مدح النفس بما فيها شي طبيعي ، لكن هناك من يريد كتم الحسنات واظهار السيئات#رمضان_عندنا pic.twitter.com/cWEM4Q3Wxi
— SBC channel (@SBC_Channel) May 31, 2019
القرشي[ عدد التعليقات: 2582 ] نشر منذ 25 دقيقة
إذا كان دفاعي عن وطني وحبي الكبير جدآ له يعتبر تطبيل فأشهدوا بأنني أكبر مطبل في العالم ولي الشرف .