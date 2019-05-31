الكلباني: ” التطبيل للوطن أمر محمود ” (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

حدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم الأحد، على ما يُعرف بظاهرة ” التطبيل ” ، أو النفاف وفقًا لوصف الأخرين.

وقال “الكلباني” في برنامجه التلفزيوني، إنه لا يعتبر المدح في كل الأحوال تطبيلًا، مادام تمدح شخصًا بما هو فيه، لافتًا إلى أن الرسول كان يمدح أبو بكر الصديق.

ولفت إلى أنه لا يوجد عيبًا في أن يمدح شخص نفسه، لافتًا إلى ما يسمى بـ ” الـC.V ” ، أو السيرة الذاتيه تعتبر مدحًا للنفس، ولكن ليس تطبيل.

وقال إن المدح الزائد أو بغير حق يعتبر تطبيلًا حسبما يصفه البعض.

وعلى جانب أخر تطرق إلى مدح الوطن، لافتًا إلى أن من يمدح الوطن دائمًا ما يصفه البعض بالتطبيل، قائلًا : ” التطبيل أو المدح في الوطن هو أمر محمود ومطلوب “.