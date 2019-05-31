المرصد الفلكي: ما يُنشر غير صحيح ولا نقرر إكمال أو بداية الشهور

علي القحطاني(صدى):

أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، عدم صحة ما يُتداول والمشار فيه إلى بيان ظروف هلال شهر شوال1440.

وأوضح المرصد، أنه اعتاد نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية وإما أن المرصد يقرر إكمال أو بداية شهر فهذا ليس من اختصاصه ويخص المحكمة العليا.

يأتي ذلك تعقيبًا على ما نشر بأن يوم الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر 2019.

وكان المرصد قد أصدر بيان يوضح فيه الظروف العلمية لرؤية الهلال، والذي تبيّن منه أن الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.