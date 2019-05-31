” الكركم ” يحمي بشرتك من التجاعيد ويساعد على تفتيحها

أميرة خالد(صدى):

نصح خبراء تجميل باستخدام أقنعة الكركم لمحاربة مشكلات البشرة المختلفة وتمنحك بشرة صحية ذات توهج طبيعي لبشرتك.

ويتميز الكركم بأن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات التي تساعد على الحفاظ على صحة الجلد.

المكوناتتحتوي على : قليل من الكركم، ملعقة كبيرة عسل ، في وعاء أضيفي مسحوق الكركم والعسل واخلطيهم جيدا وضع الخليط على وجهك. اتركه لمدة 10-15 دقيقة. • شطفه باستخدام الماء الفاتر.

بالإضافة إلى قناع الكركم وبياض البيض ويحتوي القناع على بروتينات وأحماض أمينية ترطب البشرة وتحسن من مرونة البشرة لتمنحك بشرة شبابية.