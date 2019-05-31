حادث تصادم مروع بين سياراتين بدوار الخنجر في محافظة هروب (فيديو)
رصدت كاميرات المراقبة وقوع حاث تصادم مروع بين سياراتين في دوار الخنجر بمحافظة هروب بجازان.
وزثقت الكاميرا لحظة قدوم سيارة بسرعة جنونية ، والتي اصطدمت لقوة في سيارة أخرى كانت تسير على الطريق.
وأنقلبت السيارة التي كانت في الدوار، بينما سارع قائدي السيارات في الشارع لانقاذ قائد السيارة المنقلبة.
وشن الأهالي هجومًا حادًا على قائدي السيارات الذين يسيرون بسرعة جنونية ويتسببون في إلأحاق الأذى بالأخرين، لافتين إلى أن دورات جازان جميعها تعاني من أزمة عدم الالتزام بالسرعة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 786 ] نشر منذ 13 ساعة
الجيب الربع غلطان مليون ب% ليش السرعة متهورة. الافضلية لمن بداخل الدوار وهو داخل غلط ومسرع سرعة جنونية
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5753 ] نشر منذ 10 ساعات
صاحب الربع مخطي بالسرعه اما خطا الحادث فهو على صاحب الجيب الابيض لان الافضله للي على يسارك والمفرض صاحب الجيب الابيض يناظر يساره وينتظر حتى يتعدى منهو على يساره سوا صاحب الربع او غيره .