حادث تصادم مروع بين سياراتين بدوار الخنجر في محافظة هروب (فيديو)

تركي السالم(صدى):

رصدت كاميرات المراقبة وقوع حاث تصادم مروع بين سياراتين في دوار الخنجر بمحافظة هروب بجازان.

وزثقت الكاميرا لحظة قدوم سيارة بسرعة جنونية ، والتي اصطدمت لقوة في سيارة أخرى كانت تسير على الطريق.

وأنقلبت السيارة التي كانت في الدوار، بينما سارع قائدي السيارات في الشارع لانقاذ قائد السيارة المنقلبة.

وشن الأهالي هجومًا حادًا على قائدي السيارات الذين يسيرون بسرعة جنونية ويتسببون في إلأحاق الأذى بالأخرين، لافتين إلى أن دورات جازان جميعها تعاني من أزمة عدم الالتزام بالسرعة.