أمانة الرياض تعايد السكّان بـ 220 فعالية احتفاءً بموسم العيد

سعيد العجل(صدى):

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير مدينة الرياض، تنفذ أمانة منطقة الرياض برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

ويضم برنامج احتفالات موسم العيد 220 فعالية موزعة على 30 موقعًا في مختلف أنحاء مدينة الرياض، حيث تتميز الفعاليات بالتنوع ما بين مسرحيات رجالية ونسائية ومسارح الطفل، وعروض فلكلورية، ومسيرات كرنفالية، وأفلام سينمائية، وعروض الإضاءة وثلاثية الأبعاد، ومسابقات رياضية، وعروض للسيارات اللاسلكية وطائرات التحكم عن بُعد، مسيرات “حوامة العيد”، والاستعراض الحر بالسيارات والكارتنيج وغيرها من الفعاليات التي تأتي ابتهاجًا بموسم العيد.

وقال مدير عام الخدمات الاجتماعية والمشرف على فعاليات العيد بأمانة منطقة الرياض المهندس فهد بن حسين السبيعي: “حرصت الأمانة بمتابعة وتوجيه من معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس على تهيئة جميع المواقع منذ وقت مبكّر لاحتضان فعاليات موسم العيد، وجهزتها بكافة الخدمات واعتنت بتجهيز المرافق لاستقبال الزوار، كما أولت جانب تنوع الفعاليات أهمية كبرى لتناسب جميع شرائح المجتمع وبما يعزز مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي طول أيام العيد”.

وأضاف السبيعي: “برنامج احتفالات موسم العيد يضم فعاليات تجذب الشباب، وأخرى نسائية، إضافة إلى فعاليات تناسب العائلات والأطفال، كما حرصت الأمانة على توفير فعاليات لذوي الهمم، فهناك مسرحيّات لذوي الإعاقة البصرية وأخرى لذوي الإعاقة السمعية، والبرنامج يهدف إلى نشر الفرح والسرور لدى جميع سكان المدينة وزوارها خلال موسم العيد”.

وأشار إلى أن فعاليات موسم عيد الفطر بمدينة الرياض سينطلق من منطقة قصر الحكم الذي يحتضن الاحتفال الرسمي في العاصمة، وسينتشر ليشمل معظم أحياء المدينة والتي ستحتفي بالعيد عبر فعاليات متنوعة أهمها العرضة السعودية، وعروض التضامن مع جنودنا البواسل، والأوبريتات الغنائية، والمسرحيات، والمسيرات الاحتفالية، وعروض الأطفال، ومسابقات الألعاب الإلكترونية، ومسابقات “تيلي ماتش” الرياضية، وعروض السيارات الكلاسيكية، والشخصيات الكرتونية وغيرها من الأنشطة ذات الطابع الابتهاجي.