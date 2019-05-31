تعيين مشعان الدعجاني مدير للعلاقات العامة والمراسم بالمنظمة العربية للسلام

محمد السعران(صدى):

أصدرت الرئيس العام للمنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتوره مشاعل العتيبي قرار بتنصيب الاستاذ مشعان بن غصن الدعجاني مديراً للمراسم والعلاقات العامة بالمنظمة، على أن يكون ممثل رسمي للمنظمة وتسند له المهام الخاصة بالمراسم والعلاقات العامة وتكوين الشراكات الاستشارية للمنظمة واللجان الفرعية لإدارة المراسم والعلاقات العامة بعد اخذ الموافقة النهائية من الرئيس العام للمنظمة، اضافة الى التواصل مع الجهات الحكومية والسفارات وذوي الاختصاص من المنظمات والجمعيات والنقابات ذات الصِّلة بالداخل والخارج ومع كل مكونات المجتمع المدني، وتعامل السلطات معه وتسهيل المهام المنوط بها للقيام بالاعمال الانسانية لنشر ثقافة السلام والمحبة بالمجتمعات .