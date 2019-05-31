براعم الأخضر يستمعون لنصائح روبيرتو كارلوس في برنامج كرة القدم من أجل الصداقة

سعيد العجل(صدى):

شارك لاعبو المنتخب الوطني تحت 14 عامًا فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، في تدريبات ومباريات افتراضية، وذلك خلال مشاركة المنتخب الوطني للبراعم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة”، والذي يقام على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين ويستمر حتى يوم الأحد المقبل في العاصمة الأسبانية مدريد.

وحضر المدرب الوطني محمد أمين حيدر والطبيب مجاهد خوجه اليوم الخميس المؤتمر الصحفي والمحاضرة التي قدمها لاعب المنتخب البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس عن اللاعب الناشئ، إلى جانب حضور رئيس أكاديمية برشلونة ميكيل بويج، ومدرب المنتخب الأسترالي تحت 23 عامًا جوزيف جامباو، ومدير العلاقات الدولية في الاتحاد الروسي أليكسي سميرتين.

كما شارك الوفد السعودي في محاضرات مختلفة تمحورت حول الطرق التدريبية وكيفية تطبيق القيم التسع لكرة القدم.

ويواصل لاعبو المنتخب المشاركة في الفعاليات المصاحبة للبرنامج ومن المقرر أن يتدرب المشاركون في المعسكر على المهارات الرياضية والإنسانية المختلفة بإشراف رياضيين وصحفيين ومدربين أكفّاء.

يذكر أن البرنامج يحظى بمشاركة 800 لاعب يمثلون 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم.