إلتون جوزيه: أحب السعودية ولا أريد الرحيل

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب القادسية إلتون جوزيه، على أن اللاعبين هم من يتحملون مسئولية هبوط الفريق للدرجة الأولى.

ولفت إلى أن عقده سينتهي في الشهر المقبل مع القادسية، مضيفًا أنه لديه عروض خليجية وأخرى في البرازيل .

وقال ” جوزيه ” : ” أتمنى أن ألعب في نادي سعودي، أقول للسعوديين أحب بلدكم للغاية، وسأعود مجددًا، عندما أخبرت ابني أننا سنرحل من السعودية بعد نهاية الموسم كان حزينًا للغاية ” .

وعلى جانب أخر أكد على أن اللاعبين لم يتآمروا على المدرب ألكسندر ستانوجيفيتش، قائلا: ” ما قيل عن هذا الامر بالتحديد ليس صحيحًا ” .