زخات رعدية الليلة.. وسيول غدًا السبت

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس المتوقعة الليلة و غدًا السبت على المملكة.

وأوضح أن طقس الليلة سيكون الطقس دافئا ويميل للحرارة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.

أما طقس غدًا السبت، فسيكون حارا وخاصة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال، فيما ستهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال، مع احتمال تشكل السيول في بعض المرتفعات والتهامة بما في ذلك مكة المكرمة.