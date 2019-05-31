هيا الشعيبي: أخواتي حتى التليفون ما يرفعون وأنا ضحيت عشانهم

خالد الظفيري(صدى):

أعربت الفنّانة الكويتيّة، هيا الشعيبي، عن حزنها بسبب أخواتها، وانشغالهنّ عنها، وعدم السّؤال عليها، حتى بمكالمة هاتفيّة واحدة.

وقالت الشعيبي في تصريحات تلفزيونيّة: ” اخواني حتى لو طقوني وحتى لو سو فيني أي شي يتمون إخواني.. لكن الدنيا خدتني وربيت وكبرت وتعتبت وصرفت على إخواني وكل شيء سويته حق اخواني.. والحمدلله البنات تزوجت وأخي سامر صار مخرج واختي نورة بتكمل محاماة والصغيرة مدرسة ” .

وأضافت: ” قاعده أشوف الي أنا ضحيت عشانهم الدنيا خدتهم عن اختهم ساعات يلهون حتى تليفون ما يدقون.. وساعات تاخدهم الدنيا وأنا أعذرهم أهم شي يكونوا في أمان ” .