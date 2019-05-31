هيا الشعيبي: أخواتي حتى التليفون ما يرفعون وأنا ضحيت عشانهم
أعربت الفنّانة الكويتيّة، هيا الشعيبي، عن حزنها بسبب أخواتها، وانشغالهنّ عنها، وعدم السّؤال عليها، حتى بمكالمة هاتفيّة واحدة.
وقالت الشعيبي في تصريحات تلفزيونيّة: ” اخواني حتى لو طقوني وحتى لو سو فيني أي شي يتمون إخواني.. لكن الدنيا خدتني وربيت وكبرت وتعتبت وصرفت على إخواني وكل شيء سويته حق اخواني.. والحمدلله البنات تزوجت وأخي سامر صار مخرج واختي نورة بتكمل محاماة والصغيرة مدرسة ” .
وأضافت: ” قاعده أشوف الي أنا ضحيت عشانهم الدنيا خدتهم عن اختهم ساعات يلهون حتى تليفون ما يدقون.. وساعات تاخدهم الدنيا وأنا أعذرهم أهم شي يكونوا في أمان ” .
القرشي[ عدد التعليقات: 2580 ] نشر منذ 29 دقيقة
كلامك هذا يعتبر تمنن عليهم ومافي مابين الأخوان جمايل ياهيا وعيب عليك تقولين هذا الكلان عبر
وسائل الإعلام انا اعتبره تشهير بهم .
إذا كنت عتبانه عليهم روحي انت لهم او اجمعيهم عندك في البيت وواجهيهم بكل اللي في خاطرك عنهم
أما إنك تجلسي تفضحيهم على شاشات الإعلام او صفحات الصحف فهذا عيب مافي احد يقبلها على نفسه .