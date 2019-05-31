رسالة هامة من الأمن العام للمعتمرين تزامنا مع قمم مكة 2019 (فيديو)

نايف السالم(صدى):

وجه الأمن العام، اليوم الجمعة، تزامنًا مع انعقاد قمم مكة 2019، دعوة هامة إلى المقيمين والمواطنين الذين يؤدون مناسك العمرة .

وقال الأمن العام في رسالته: ” أخي المواطن والمقيم، الأمن العام يدعوك لتأجيل أداء العمرة ليلة 27 من رمضان أو ليلة الجمعة؛ تفاديًا للزحام وحفاظًا على سلامتك ” ، حيث يؤدي عدد من الرؤساء المشاركين في قمم مكة 2019 العمرة، وهو ما زاد من الزحام في مكة.

وتأتي دعوة الأمن العام تزامنًا مع انعقاد قمم مكة 2019، التي انطلقت فعالياتها أمس على أن تٌختتم في الـ 27 من شهر رمضان الجاري.

أخي المواطن .. أخي المقيم :

الأمن العام يدعوك لتأجيل أداء العمرة ليلة ٢٧ من #رمضان تفادياً للزحام وحفاظاً على سلامتك pic.twitter.com/T18RR7YuZY — الأمن العام (@security_gov) May 31, 2019

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