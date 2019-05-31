بالفيديو.. تدمير بنايتين شاهقتين في 15 ثانية

بكين(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، لحظة تدمير بنايتين شاهقتين تم بنائهم بطريقة غير قانونية، وذلك في أحد أقاليم الصين.

وأفادت تقارير صينية، بأن البنياتين تم تدميرهما عن طريق 1.1 طن من المواد المتفجرة، وذلك خلال 15 ثانية فقط.

وظهر في الفيديو، ارتفاع سحابة كثيفة من الدخان والغبار، إثر تفجير البنياتين اللتين أوقف فيهما العمل، سنة 2010، وظلتا فارغتين منذ هذا الحين.

يذكر أن البناء العشوائي وغير المرخص يعتبر ظاهرة شائعة في الصين، فيما تحاول السلطات في الوقت الحالي التصدي للمعضلة.