الغذاء والدواء: واقي الغدة الدرقية يُستخدم بناء على عدة عوامل

علي القحطاني(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن واقي الغدة الدرقية هو عبارة عن سترة مرنة تحوي شريحة رقيقة من مادة الرصاص أو مواد مماثلة، توضع حول الرقبة لحماية الغدة الدرقية من التعرض الإشعاعي أثناء التصوير الطبي بالأشعة السينية ” X- ray ” .

وأوضحت أنه يُعتمد استخدام واقي الغدة الدرقية على عدة عوامل تحدد مدى حاجة المريض لاستخدام الواقي من عدمه، كما يراعي فريق التصوير الطبي المختص تلك العوامل ومنها نوع التصوير الإشعاعي الطبي والجزء المستهدف من التصوير، مضيفة أن بعض أنواع التصوير الإشعاعي الطبي تتأثر جودة الصورة فيها عند ارتداء المريض لواقي الغدة الدرقية مما يستدعي إعادة التصوير وتعريض المريض لجرعة إشعاعية مضاعفة.

وأكدت أن الهيئة تراقب مدى التزام أقسام الأشعة في المنشآت الصحية للمواصفات والمعايير المحلية والدولية التي تضمن سلامة العاملين والمرضى وغيرهم داخل المنشآت الصحية، ومن ذلك توفير المنشآت الصحية للستر الواقية المناسبة داخل أقسام الأشعة التابعة لها، والتقيد بضوابط استخدامها.