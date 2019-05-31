بالفيديو.. انتقادات واسعة بسبب بذخ إلهام الفضالة في احتفالها بميلاد ابنتها

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو يوثق احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الصغرى الذي أظهر أن الحفل تميّز بالبذخ والترف والتحضيرات المكلفة.

حيث انتقدها العديد من المتابعين معربين عن استغرابهم التكاليف الباهظة للحفل.

وأجّج الانتقادات تعليق النجمة التي أوضحت من خلاله أنه تمت إقامة الحفل في فندق فاخر ، وكتبت: ” جميلتي وعمري وروحي وحياتي النور بنت التميمى الله يخليك ويحفظك لي يارب وأحب أشكر فندق الميلينيوم اللي سويت فيه حفلة بنتي النور على تعاملهم وخدمتهم الراقية وتنظيمهم الجميل ” .

ومما جاء في التعليقات: ” الكويت صار مجتمع كله مبالغات وكذب ومظاهر وحفلات على شي يسوي ومايسوي. اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ” و ” فندق مرة واحدة عشان عيد ميلاد؟ ” و ” يعني ما تتأجل المناسبات والاحتفالات عقب رمضان؟ العالم نسوا احترام هذا الشهر الفضيل ” و ” حفلة شنو وحنا يشهر الفضيل صيام وصلاة قيام وتروايح؟ ” .