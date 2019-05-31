بالفيديو.. انتقادات واسعة بسبب بذخ إلهام الفضالة في احتفالها بميلاد ابنتها
أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو يوثق احتفالها بيوم ميلاد ابنتها الصغرى الذي أظهر أن الحفل تميّز بالبذخ والترف والتحضيرات المكلفة.
حيث انتقدها العديد من المتابعين معربين عن استغرابهم التكاليف الباهظة للحفل.
وأجّج الانتقادات تعليق النجمة التي أوضحت من خلاله أنه تمت إقامة الحفل في فندق فاخر ، وكتبت: ” جميلتي وعمري وروحي وحياتي النور بنت التميمى الله يخليك ويحفظك لي يارب وأحب أشكر فندق الميلينيوم اللي سويت فيه حفلة بنتي النور على تعاملهم وخدمتهم الراقية وتنظيمهم الجميل ” .
ومما جاء في التعليقات: ” الكويت صار مجتمع كله مبالغات وكذب ومظاهر وحفلات على شي يسوي ومايسوي. اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ” و ” فندق مرة واحدة عشان عيد ميلاد؟ ” و ” يعني ما تتأجل المناسبات والاحتفالات عقب رمضان؟ العالم نسوا احترام هذا الشهر الفضيل ” و ” حفلة شنو وحنا يشهر الفضيل صيام وصلاة قيام وتروايح؟ ” .
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جميلتى وعمرى وروحى وحياتى النور بنت التميمى الله يخليج ويحفظج لى يارب 😘😘😘وأحب أشكر فندق الميلينيوم اللي سويت فيه حفلة بنتي النور على تعاملهم وخدمتهم الراقية وتنظيمهم الجميل @millenniumhotelkuwait ___ وشفتو جمال الغبقة والقرقيعان وميلاد بنتى بكل تفاصيله كان كله من تنسيق وشغل رفيجتي جوجو اللي مسكت الحفل من الألف للياء بعد عمري مشكووورة حبيبتي صج بدعتي بالحفلة كانت جميلة وراقية وفخمة بكل شيء @retajboutique ___ وهالفديو الجميل من تصوير بنت الكويت عايشة المكيمي المختصة بتصوير المناسبات النسائية الخاصة والمشاريع.. تسلم ايدج حبيبتي على التصوير الجميل @washa_almkaimi
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