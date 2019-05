بالفيديو.. انتقادات واسعة بسبب بذخ إلهام الفضالة في احتفالها بميلاد ابنتها

View this post on Instagram

جميلتى وعمرى وروحى وحياتى النور بنت التميمى الله يخليج ويحفظج لى يارب 😘😘😘وأحب أشكر فندق الميلينيوم اللي سويت فيه حفلة بنتي النور على تعاملهم وخدمتهم الراقية وتنظيمهم الجميل @millenniumhotelkuwait ___ وشفتو جمال الغبقة والقرقيعان وميلاد بنتى بكل تفاصيله كان كله من تنسيق وشغل رفيجتي جوجو اللي مسكت الحفل من الألف للياء بعد عمري مشكووورة حبيبتي صج بدعتي بالحفلة كانت جميلة وراقية وفخمة بكل شيء @retajboutique ___ وهالفديو الجميل من تصوير بنت الكويت عايشة المكيمي المختصة بتصوير المناسبات النسائية الخاصة والمشاريع.. تسلم ايدج حبيبتي على التصوير الجميل @washa_almkaimi