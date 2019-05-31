ضبط أكثر من 9 آلاف مستحضرًا صيدلانيًا مُخزنًا في منزل شعبي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نجحت هيئة الدواء والغذاء في ضبط منزلًا شعبيًا بالرياض، والذي استُخدم كمخزن للمستحضرات الصيدلانية.

وكانت هيئة الدواء والغذاء تلقت بلاغُا في البداية يفيد بتخزين أدوية بطريقة مخالفة،في منزل شعبي بشارع العطايف في مدينة الرياض حوّلته شركة إلى مستودع لتخزين آلاف المستحضرات الصيدلانية بطريقة مخالفة.

وعلى الفور باشرت الهيئة البلاغ بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض ووزارة التجارة والاستثمار، حيث تبين أن إحدى الشركات تخزّن مستحضرات تجميل وأدوية بشرية في مستودع غير مطابق للاشتراطات وغير مرخص، وفي ظروف تخزين غير مناسبة لعدم وجود مقاييس حرارة ورطوبة وعدم توفر أجهزة تكييف.

وتم ضبط وتحريز 9747 مستحضراً صيدلانياً وكميات كبيرة من منتجات التجميل بالمستودع الذي جرى إغلاقه.