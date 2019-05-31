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فهد الخضيري: المستشفيات مُقصرة في توفير الدعم الروحي وتؤذي المرضى (فيديو)

فهد الخضيري: المستشفيات مُقصرة في توفير الدعم الروحي وتؤذي المرضى (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري على أهمية الدعم الروحي للمرضى؛ لافتًا إلى أن المستشفيات لا تهتم به مما أدى في النهاية إلى وقوع الأ÷الي فريسة لبعض الدجالين.

وأضاف ” الخضيري ” في برنامج ” كيف الصحة ” أن الدعم الروحي مهم للمريض في فترة علاجه ولكنه غير موجود حاليًا بالمستشفيات،مشددًا على أن تنظيم ” الرُقية ” بالمستشفيات يساهم في الحد من بعض الدُخلاء على الرُقية والمشعوذين الذين يستغلون حاجة المريض.

وحذر ” الخضيري ” الأهالي من وجود عدد من الأشخاص يفسدون العلاج الذي يتلقاه المرضى، قائلًا هناك بعض الرقات دجالين ويسعون للمال فقط.


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