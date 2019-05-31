فهد الخضيري: المستشفيات مُقصرة في توفير الدعم الروحي وتؤذي المرضى (فيديو)
أكد الدكتور فهد الخضيري على أهمية الدعم الروحي للمرضى؛ لافتًا إلى أن المستشفيات لا تهتم به مما أدى في النهاية إلى وقوع الأ÷الي فريسة لبعض الدجالين.
وأضاف ” الخضيري ” في برنامج ” كيف الصحة ” أن الدعم الروحي مهم للمريض في فترة علاجه ولكنه غير موجود حاليًا بالمستشفيات،مشددًا على أن تنظيم ” الرُقية ” بالمستشفيات يساهم في الحد من بعض الدُخلاء على الرُقية والمشعوذين الذين يستغلون حاجة المريض.
وحذر ” الخضيري ” الأهالي من وجود عدد من الأشخاص يفسدون العلاج الذي يتلقاه المرضى، قائلًا هناك بعض الرقات دجالين ويسعون للمال فقط.
الدعم الروحي مهم للمريض في فترة علاجه ولكنه غير موجود حاليًا بالمستشفيات، وتنظيم "الرُقية" بالمستشفيات يساهم في الحد من بعض الدُخلاء على الرُقية والمشعوذين الذين يستغلون حاجة المريض. pic.twitter.com/z4ESjOyjsH
— كيف الصحة؟ (@keef_alsehha) May 31, 2019
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