ميداليتان فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية
حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق ٢٠٠ متر تصنيف T 53 في بطولة دانييلا في سويسرا.
وأنهى القرشي السباق بزمن ٢٨:٥٧ ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس ، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر تصنيف T 53 بزمن ١٥:١٧ ثانية .
وسيشارك الأخضر في بطولة سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق غداً السبت وتستمر لمدة يومين .
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