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ميداليتان فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية

ميداليتان فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية
سعيد العجل(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق ٢٠٠ متر تصنيف T 53 في بطولة دانييلا⁩ في سويسرا.

وأنهى القرشي السباق بزمن ٢٨:٥٧ ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس ، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر تصنيف T 53 بزمن ١٥:١٧ ثانية .

وسيشارك الأخضر في بطولة ⁧سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق غداً السبت وتستمر لمدة يومين .


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