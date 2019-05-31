ميداليتان فضية وبرونزية لقوى الاحتياجات الخاصة في بطولة دانييلا الدولية

سعيد العجل(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات عبدالرحمن القرشي الميدالية الفضية لسباق ٢٠٠ متر تصنيف T 53 في بطولة دانييلا⁩ في سويسرا.

وأنهى القرشي السباق بزمن ٢٨:٥٧ ثانية ليحل ثانياً في المنافسات التي جرت أمس الخميس ، فيما نال زميله فهد الجنيدل المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر تصنيف T 53 بزمن ١٥:١٧ ثانية .

وسيشارك الأخضر في بطولة ⁧سويسرا الوطنية المفتوحة التي ستنطلق غداً السبت وتستمر لمدة يومين .