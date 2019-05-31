أدوات ملوثة كادت تودي بقطع إصبع فتاة عشرينية

لندن(صدى):

كادت شابة بريطانية في العشرين من عمرها تٌدعى ” بريتاني ” ، أن تفقد إصبعها بالكامل بعدما خضعت لحصة عناية بالأظافر داخل إحدى صالونات التجميل .

وكانت فوجأت بريتاني ، بظهور شيء غريب يعرف بـ”البثرة الدموية” على أصبعها، بعدما جُرحت بأداة حادة وغير معقمة خلال الحصة.

وأظهرت صور ” البثرة ” وقد نمت على الأصبع، حتى أن طولها صار يتجاوز السنتيمتر الواحد، واضطرت الضحية إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الجسم الغريب.

وقالت الشابة في تصريحات إعلامية ، إن الجسم أخذ يكبر شيئا فشيئا خلال أيام، كما أن رائحة كريهة صارت تنبعث منه، وهو ما أثار قلقا كبيرا لديها، فيما قد يمكن أن يتسبب في ” غرغرينا ” بالإصبع.

وخلال فترة إصابتها، تجنبت الشابة إرضاع ابنتها تفاديا لنقل أي عدوى محتملة إلى الصغيرة، فيما تمت إزالة البثرة بنجاح في المستشفى.