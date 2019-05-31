تفاصيل حادث الخاصرة.. 52 إصابة دون وفيات (صور)

سعيد العجل(صدى):

الاستعانة بعربة الحوادث:

الهلال الأحمر السعودي يباشر حادث انقلاب حافلة وينتج عنه ٥٢ حالة على طريق مكة بمنطقة الرياض

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي يوم الخميس والذي نتج عنها اثنان وخسمون أصابة دون اي وفيات، منها ١٣ حالة رفضت النقل.

حيث ورد بلاغ عند الساعة التاسعة وسته وعشرون دقيقه لحادث باص على طريق مكة قبل الخاصرة وتم ارسال الفرق والوصول خلال ٢٥ دقيقه فيما تم الانتهاء من الحدث عند الساعة الواحدة وسبعة وعشرون دقيقة.

وباشرت ١٦ فرق اسعافية تابعة للهلال الأحمر الحادث إضافة لخمس فرق من وزارة الصحة، حيث تم نقل ستة حالات في حالة حرجة لمستشفى الخاصرة و١٣ حالة ما بين متوسطه وطفيفه لمستشفى الرويضه واربع حالات لمسشتفى عفيف وحاليتن لمستشفى ظلم ومركز صحي حلبان.

وقد تم استعداء عربة الكوارث التابعة للهيئة في عمليات الأنقاذ والأجلاء إمداد الفرق الإسعافية بالتجهيزات والمعدات الطبية.