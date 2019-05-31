بالفيديو.. سرقة دراجة نارية بحي الصفا في جدة خلال وقت الإفطار

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، وثقه مواطن، اليوم الجمعة، سرقة دراجة نارية بحي الصفا في جدة خلال وقت الإفطار في رمضان.

وظهر في مقطع الفيديو، شخصان وضعوا خطة، لسرقة الدراجة النارية حيث أخذوا السيارة بعيدًا عن مكانها دون أن يكشفهم صاحبها.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية، لضبط المتهمين والعثور على الدراجة النارية.