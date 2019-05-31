بالفيديو.. سرقة دراجة نارية بحي الصفا في جدة خلال وقت الإفطار
أظهر مقطع فيديو متداول، وثقه مواطن، اليوم الجمعة، سرقة دراجة نارية بحي الصفا في جدة خلال وقت الإفطار في رمضان.
وظهر في مقطع الفيديو، شخصان وضعوا خطة، لسرقة الدراجة النارية حيث أخذوا السيارة بعيدًا عن مكانها دون أن يكشفهم صاحبها.
وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية، لضبط المتهمين والعثور على الدراجة النارية.
عوافي[ عدد التعليقات: 2015 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يهديهم …
زائر[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 31 دقيقة
المشكله الواحد يجي قبل وقت الإفطار بساعه أوساعتين تلقاه مصروع يسوي أشياء غير عاديه تمسك معه على سرقه تلقاه دايخ من الجوع