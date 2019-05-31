بالفيديو.. فيراري تكشف عن أول سيارة هجينة ” إس إف 90 سترادل “

أميرة خالد(صدى):

كشفت صانعة السيارات الإيطالية ” فيراري ” عن أول سيارة هجينة ” إس إف 90 سترادل ” ، وتجمع بين محرك تربو وثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 986 حصانًا.

وتعمل ” سترادل ” بمحرك تربو ” في8 ” بقوة حوالي 769 حصانًا، ويتم إنتاج قوة 217 حصانًا أخرى من خلال ثلاثة محركات كهربائية، وبدمجها معًا يمكن للسيارة الانطلاق من الصفر وحتى 62 ميلاً في الساعة خلال 2.5 ثانية.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة ” إس إف 90 ” 211 ميلاً في الساعة، وهي أسرع سيارة إنتاجية على الإطلاق في مسار اختبار الشركة.

ويتميز الجزء الداخلي من السيارة بالتكنولوجيا الفائقة، بمجموعة أدوات رقمية وعجلة توجيه متعددة الوظائف مزودة بأزرار ومقابض تتيح التحكم في نظام المعلومات والترفيه دون أن يضطر السائق إلى تحريك يديه خارج عجلة القيادة.

ومن المقرر أن تبدأ تسليمات السيارة أوائل العام المقبل، ولكن لم يتم الكشف عن سعرها بعد.