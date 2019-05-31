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بالفيديو.. الشيخ سليمان الماجد يكشف حكم التصدق للمديون

بالفيديو.. الشيخ سليمان الماجد يكشف حكم التصدق للمديون
علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ سليمان الماجد في رده على سؤال مواطنة عن حكم عدم قدرتها على قضاء ما لم تستطع صيامه في رمضان بسبب المرض ، خلال حلقة ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن كانت المواطنة مريضة يجوز لها أن تطعم ولا تقضي الأيام التي فطرتها ، وإذا غالبت نفسها وصامت صح وإذا لم تصم وأطعمت أيضاً صح .

وسأل مواطن قائلاً ” أحرم بالعمرة في آخر رمضان وأداها في اول ايام شوال ؟ ” ، فأجابه الشيخ ، يرى جمع من أهل العلم أن العبرة بالعمرة في الإحرام ، ووفقا لهذا فإن عمرته تعتبر في رمضان حيث أن دخل جزء منها في شهر رمضان .

وأكد الشيخ ، انه لا إشكال أن يخرج المواطن صدقة رغم أن عليه دين بشرط أن لا يٌخرج الصدقة في الوقت الذي يحين عليه دفع الدين وإخراج الصدقة تؤثر عليه في سداد دينه .

وتابع ، ويجب على كل مواطن أن يتصدق على نفسه قبل أن يتصدق على الناس ، فالصدقة التي يخرجها يحفظها ويسد بها دينه .


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