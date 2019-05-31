بالتزامن مع قمم مكة 2019.. هطول أمطار غزيرة على مكة والداخلية تحذر (فيديو)

نايف السالم(صدى):

تشهد مكة المكرمة، الآن، هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، بأخذ الحيطة الوحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

كما أظهر مقطع فيديو، الأمطار وهي تهطل على الحرم المكي اليوم الجمعة، وسط أجواء إيمانية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا على مكة يفيد بهطول أمطار غزيرة تُصحب بتدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول ونشاط في الرياح حتى مساء اليوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع قمم مكة الثلاث التي انطلق أمس الخميس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.