بالفيديو.. متهور يقود سيارته بسرعة جنونية ويلعب بابجي

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول شاب يقود سيارته بسرعة جنونية على أحد الطرق السريعة، ويلعب على هاتفه المحمول في نفس الوقت.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يقود سيارته بإحدى قدميه، بينما يقوم بذات الوقت باللعب على هاتفه النقال لعبة ” بابجي ” ، مما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب النشطاء الجهات المعنية بضبط السائق المتهور واتخاذ الإجراءات اللازمة معه لأنه يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.