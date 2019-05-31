بالفيديو.. أحلام تعلن عن نجاح ابنها: ” بيض الله وجهك “

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام خبر سعيد أعلنته على لسان زوجها مبارك الهاجري وهو يقود السيارة فيما يجلس إلى جانبه ابنهما فاهد.

واعلن الهاجري في مقطع الفيديو عن نجاح ابنه ونيله الشهادة في حين رد الإبن بشكر والده على تقديمه الدعم المعنوي والمادي له.

وقالت أحلام تعليقًا على الفيديو : ” يا عمري انت يا حبيبي مبارك الله يطول بعمرك ويخليك لنا ومبروك يا عمري وروحي فاهد بيض الله وجهك مثل ما بيضت وجوهنا أنا وأبوك وجبت الشهاده اللي ترفع الراس والشكر لله وللاساتذة والمدراء الأفاضل اللي كانوا وراء نجاحك وربي يتمم عليك النجاح والسعادة والله يوفقك يا حبيبي يا قطعة من قلبي هذا أهم استثمار في الحياة الحمد لله الفال لكم ولعيالكم يارب ” .