علي القحطاني(صدى):

أبرزت بوابة تطبيق زكاتي عبر صفحتها الرسمية بتويتر عن أبرز الاستفسارات حول خدمة زكاتي.

وأكد تطبيق زكاتي ، أن زكاتي خدمة اختيارية للأفراد تمكن من دفع الزكاة بشكل سلس وميسر من داخل المملكة أو خارجها من خلال نظام الدفع الإلكتروني “سداد ومدی” وذلك لتسهيل أداء الزكاة في أي وقت لتصل إلى مستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي .

وأيضاً يوفر التطبيق عدة خدمات متميزة، من أبرزها، خدمة حاسبة الزكاة وذلك لحساب نصاب الزكاة الواجب إخراجها سواء كانت من الذهب أو الفضة أو المبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو الأسهم. الخ ) وخدمة الدفع الإلكتروني من خلال نظام “سداد ومدي”، وخدمة التذكير بموعد إخراج الزكات، مع توفير معلومات عامة عن الزكاة وإحصاءاتها .

كما أن بوابة زكاتي الإلكترونية وتطبيق زكاتي يدعم اللغة العربية ونحن في صدد التطوير الاستحداث اللغة الإنجليزية في الإصدارات القادمة بإذن الله .

وأكد التطبيق ، أنه تقوم الهيئة بإيداع أموال الزكاة بشكل كامل في حساب وكالة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التصرف على مستحقيها من المستفيدين في الضمان الاجتماعي، علما بأن الهيئة لا تحصل على أي مبلغ من مبالغ الزكاة، فإنه وكما تمت الإشارة إليه، جميع مبالغ الزكاة يتم إيداعها في حساب الضمان الاجتماعي .

مُشير إلى أن بوابة زكاتي و تطبيق زكاتي هي منصة مخصصة للزكاة الاختيارية للأفراد فقط، ولا تشمل زكاة المنشآت، ولا زكاة الفطر .

وقال التطبيق أن زكاتي توفر الذهب والفضة (ويلحق بهما الأوراق النقدية كالريالات والدراهم) الزروع والثمار بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) عروض التجارة (كل الأموال المعدة للتجارة ، من أي شكل كانت) زكاة المعادن والركاز

كما أن الهيئة لا تأخذ أية نسبة أو مبالغ من أموال الزكاة وتحول المبالغ المحصلة بشكل كامل إلى حساب الضمان الاجتماعي ليتم صرفها على مستحقيها.