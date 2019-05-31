بالفيديو.. فنان مصري: ظللت 3 أسابيع بدون استحمام

القاهرة(صدى):

أوضح الفنان المصري، أحمد مالك، أنه بدأ التمثيل في عمر السادسة، مؤكدًا أن مسلسل ” الجماعة ” كان أكثر عمل ملفت للأنظار له.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” تفاعلكم ” : أتمنى زيارة اليابان، وأحب كثيرا السفر إلى إيطاليا، وأتعجب كثيراً من الشائعات التي تربط بيني وبين جميلة عوض وسلمى أبو ضيف، لأننا جيل واحد وعملنا معاً كثيراً، ولا صحة لكل ما يقال عنا.

وأشار إلى أنه سيشارك في عمل أجنبي قريبًا، فيما يعتبر وتابع أحمد زكي ومحمود مرسي الأعظم في السينما المصرية.

وأضاف: بسبب مزاحي ظن البعض أن الممثل الأمريكي رامي مالك شقيقي خاصة مع تشابه الأسماء، موضحًا أنه أثناء تصوير فيلم ” اشتباك ” جلس لمدة 3 أسابيع دون استحمام خلال التصوير.

وأوضح عن خلافه مع الفنانة غادة عبدالرازق: ” لا أعرف سبب مهاجمة غادة عبد الرازق لمشاركتي في مهرجان الجونة، وأنا أحترمها لأنني عملت معها في بداية مشواري الفني ” .