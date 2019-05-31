بالفيديو.. المغامسي: هذه الرؤية المنطقية في تنقل وثبات ليلة القدر
أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي اليوم الجمعة، حقيقة تنقل وثبات ليلة القدر.
وقال المغامسي في برنامج ” منابر النور ” : بعض العلماء قالوا أن ليلة القدر تتنقل وبعضهم قال أنها ثابتة يوم سابعة وعشرين ووبعضهم يرجح ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين.
وأضاف: من يقول بالتنقل يقول أن الأحاديث الواردة لم يمكن جمعها على ليلة واحدة، فالاختلاف في الروايات جعل بعض العلماء يقولون أن ليلة القدر تتنقل.
وتابع: في حين قال البعض أنها مرتبطة بليلة معينة لابعددها، مثلا نقول أنها يوم الاثنين، في العشر الأواخر باختلاف التواريخ كل عام، فاليوم ثابت ولكن التواريخ تتغير.
وكان الشيخ الخثلان قد أوضح أن جمهور العلماء أكدوا أن ليلة القدر ثابتة لا تتنقل؛ حيث إنها اكتسبت شرفها من نزول القرآن فيها، وقال تعالى ” إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ” وقوله تعالى ” إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ” .
ماذا قال المغامسي عن تنقل وثبات ليلة القدر؟
وماهي الرؤية المنطقية التي يراها؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/6YgGyb1gMP
— MBC1 (@mbc1) May 31, 2019
اقرأ أيضًا :
حازمي[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح كلامك ياشيخ
والواقع ان القران نزل يوم الاثنين ولكن تواريخ الايام تتغير في العشر الاواخر
فكل يوم اثنين ليلة الثلاثاء فردي تكون ليلة القدر
د.المشرف[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خير ياشيخ : صالح المغامسي
انتم ياشيخ لستم كغيركم ممن يحجرون العقول
انتم مكسب للامه الاسلاميه
بارك الله في علمكم وحلمكم .
فهد[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 52 دقيقة
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ
حكيم ياشيخ صالح
ماشاء الله لاقوة الابالله العلي العظيم .
هنيئا لكم ياشيخنا المغامسي .