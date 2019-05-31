إلزام الجهات الحكومية بإرسال مسيرات رواتب الموظفين إلى المالية

علي القحطاني(صدى):

ألزمت جهات عليا، الجهات الحكومية بإرسال مسيرات رواتب الموظفين والعاملين لديها شهريًا، وذلك قبل يوم 20 من كل شهر ميلادي.

ووجهت الجهات العليا، بإرسال المسيرات إلكترونيًّا إلى النظام المركزي للحقوق المالية في وزارة المالية، بالإضافة إلى استخدام الوثيقة الموحدة لتحديد وتعريف البدلات والعلاوات والمكافآت.

كما أصدرت توجيهات، بتشكيل لجنة تتكون من وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ووزارة العمل ومجلس الخدمة العسكرية لدراسة وحل مشكلات النظام المركزي للحقوق المالية، وكذلك العمل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامج يسر.