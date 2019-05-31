وفاة امرأة وطفلين في حريق منزل بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تلقى بلاغاً صباح اليوم من أحد المواطنين، يفيد بمشاهدة أدخنة من أحد المنازل بحي الفوطة، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادث، حيث اتضح أنه حريق في منزل بالدور الأرضي، وقد اقتصر الحريق على جزء من جلسة عربية بصالة المنزل وأن الحريق شبه خامد عند مباشرة فرقة الدفاع المدني، مما يشير إلى تأخر اكتشاف الحريق من قبل المتواجدين.

‏أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي , مشيرا إلى أنه نظراً لعدم وجود وسيلة إنذار (كاشف دخان ) بالمنزل أدى ذلك إلى تشبع الموقع بالدخان الكثيف أثناء نوم أفراد الأسرة، وتأخر شعورهم بالحادث مما تسبب الحادث للأسف في وفاه امرأة وطفلين وإصابة فتاة تم نقلها فوراً إلى المستشفى بحالة حرجة، ولازالت إجراءات التحقيق لتحديد الأسباب قائمة في ظل وجود ترجيح حدوث التماس كهربائي في نقطة بداية الحريق أثناء عملية شحن لجهاز سكوتر.

وأعرب الدفاع المدني عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود وسيلة إنذار (كاشف الدخان) بالمنزل وعدم استخدام أجهزة شحن أثناء النوم.

كما تقدم بالعزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلا الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.