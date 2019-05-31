مقتل القيادي الحوثي أبو علي المتوكل و 14 آخرين

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن مقتل القيادي الميداني الحوثي أبو علي المتوكل مع 14 آخرين، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، وأسر اثنين من المتمردين في المواجهات التي دارت بين القوات المشتركة والحزام الأمني مع ميليشيات الحوثي، في محافظة الضالع.

وتمكنت القوات المشتركة والحزام الأمني من السيطرة على مناطق الريبي وسليم والزيريات في جبهة شخب وتطهيرها بالكامل، والوصول إلى أطراف منطقة الفاخر، في حين صدت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما للحوثيين باتجاه منطقة المشاريح في جبهة حجر.

واستهدف طيران التحالف العربي بثلاث غارات على الأقل قاعدة الديلمي، بالقرب من مطار صنعاء الدولي، ومواقع أخرى بمديرية بني الحارث.