معارض تركي: العاطلون بتركيا يفوقون عدد سكان قطر ثلاثة أضعاف

طلال الضوي(صدى):

صرح نائب رئيس ” حزب الشعب الجمهوري ” التركي المعارض، ولي أغبابا، تركيا تواجه أخطر أزمة في تاريخها ، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى وضع أسوأ مما كان عليه الحال في أزمتي 1994 و2001 الاقتصاديتين.

وأضاف في تصريحات إعلامية ، خلال زيارة أجراها وفد من ” حزب الشعب الجمهوري ” المعارض إلى اتحاد نقابة الموظفين في تركيا ، لقد بلغ العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في تركيا 8.5 مليون وهذا الرقم أكثر من عدد سكان 97 دولة. وضعف عدد سكان محبوبتهم دولة قطر بثلاثة مرات، وفي حال استمرت هذه الأزمة، فإن هذه الرقم سيتضاعف. نحن في حالة سيئة للغاية، حيث تجاوز معدل البطالة لدينا دول مثل ليبيا ومصر ” .

واستطرد أغبابا قائلاً: ” للأسف إن القضية التي يجب أن يتم مناقشتها غير البطالة والفساد وجرائم العمل، هي الراتب التقاعدي. حيث صار الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف هو العائل الوحيد للكثير من السكان ” .

وقال أغبابا: ” من المؤسف أن من يدفع ثمن هذه الأزمة الاقتصادية هم العمال وليس من افتعلها. وبالإضافة إلى البطالة، فإن مسألة الأمن الوظيفي باتت على المحك. نحن نتجه نحو الهاوية. ونلاحظ كل يوم ارتكاب العديد من الجرائم بحق العمال ” .