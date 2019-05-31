بالصور.. بلدية العلا تستعد لاستقبال العيد بمصليات وحدائق  وزينة 

عادل الحربي(صدى):

استعدت بلدية محافظة العلا لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ وذلك من خلال تهيئة وتجهيز وتنظيف مصليات الأعياد والحدائق، وتركيب عقود الزينة والإنارة الملونة لاستقبال الضيوف في العيد.

وأصدر رئيس بلدية العلا المهندس عبدالله بن علي مكي، الفِرَق الميدانية في الإدارات والأقسام المكلفين خلال فترة العيد، توجيها بتجنيد طاقاتها لخدمة المواطنين والمقيمين.

ووضعت البلدية برامج عمل خلال فترة إجازة العيد، شملت استمرار تكثيف مراقبي الأراضي (التعديات)، وكذلك الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المحلات العاملة في مجال الأغذية؛ لمتابعة ما يُعْرَض، والتأكد من تاريخ الصلاحية من كل منتجٍ غذائيِّ؛ خاصةً المطاعم والبوفيهات والبقالات ومجمعات المواد الغذائية، ومحلات عمل وبيع الحلويات والملاحم.