هاري ينفصل مجددًا عن وليام

لندن(صدى):

انفصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل عن شراكتهما مع دوقة ودوقة كمبردج وليام وكيت في جمعية خيرية مؤسسة ملكية.

وظهر أفراد العائلة المالكة الأربع معا على خشبة المسرح معا في الربيع الماضي لحضور أول اجتماع لجمعية Q&A وهي مؤسسة ملكية.

وكان من المفترض أن يكون هذا الحدث سنويا، لكن بعد 15شهرا فقط من الظهور الأول والوحيد للأفراد الأربع، حيث أن هاري وميغان سيتابعان أعمالهما الخيرية بشكل منفصل عن جمعية Q&A.

وقال مصدر ملكي: ” الأمور كانت سيئة للغاية بين هاري ووليام، ولم يرا بعضهما لعدة أشهر بعد الزفاف الملكي الأخير ” .

وأضاف المصدر: ” ميغان وهاري يريدان فعل الأشياء بطريقة مختلفة عن ويليام وكيت. وليام هو ملك المستقبل، ولذا فهو مقيد في بعض الأحيان فيما يمكن أن يفعله. العلاقة بين الأخين تحسنت بشكل كبير منذ انفصالهما عمليا ” .