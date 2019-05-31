دراسة توضح أضرار التدخين على صحة الرضيع

أميرة خالد(صدى):

أشارت دراسة حديثة، إلى أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل، يزيد عرضتهن لإنجاب رضع يعانون الربو في فترة لاحقة من حياتهم.

واكتشف علماء مختصين في الحمض النووي، تغييرا في الشيفرة الجينية لدى المدخنين وأبنائهم، واتضح أن الدخان الذي ينفثه المدخنون أو أشخاص آخرون من شأنه أن يؤثر على تطور الجهاز المناعي لدى الرضيع، وهذا الأمر يزيد عرضة الإصابة بالربو.

وبلغ عدد من يعانون مرض الربو في المملكة المتحدة إلى 5.4 مليون شخص، ويشكل التدخين أحد العوامل التي تفاقم المرض.