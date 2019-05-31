أبرزهن شاهيناز.. فنانات تحتفلن عقب الطلاق
قامت عدد من الفنانات والمشاهير بطلاقهن، إما بالتعبير عن فرحتهن بأبغض الحلال، أو ممارسة حياتهن في سعادة وأغلقن صفحة الانفصال من حياتهن تماما، ومن أبرز هؤلاء.. شاهيناز: عرضت المطربة شاهيناز صورة لها أثناء تواجدها في رحلة سياحية في إندونيسيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، معلقة: ” الحمدلله الذي تتم بنعمة الصالحات عزباء رسميا ” ، بعدما اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، ومنعها من رؤية ابنها، موضحة أن زوجها ضربها هي ووالدتها ورفض إعطاءها ابنها.
سارة نخلة.. شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع ” إنستجرام ” صورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، بتورتة عليها صورتها وذلك بعد فترة وجيزة من طلاقها من الفنان أحمد عبدالله محمود، معلقة: ” يارب تبقى سنة حلوة يارب ” .
زوجة علي ربيع.. نشرت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع السابقة، متابعيها على حسابها بموقع ” انستجرام ” ، بعدة صور لها، ظهرت فيها مع والديها، وابنتها «مليكة»، حيث احتفلت بعيد ميلاد ابنتها، بعد إتمام عامها الأول أمس الأول الأربعاء 29 مايو.
وبدت ” ندى ” في الصور تلهو وتلعب مع ابنتها «مليكة»، ووالديها كذلك، فيما تغيب علي ربيع عن حفل عيد ميلاد ابنته، بسبب تأثر علاقته مع «ندى»، بعد انفصالهما مؤخرًا.
عوافي[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 17 دقيقة
الطلاق احيانآ حل مريح لكلا الطرفين …