أبرزهن شاهيناز.. فنانات تحتفلن عقب الطلاق  

أميرة خالد(صدى):

قامت عدد من الفنانات والمشاهير بطلاقهن، إما بالتعبير عن فرحتهن بأبغض الحلال، أو ممارسة حياتهن في سعادة وأغلقن صفحة الانفصال من حياتهن تماما، ومن أبرز هؤلاء.. شاهيناز: عرضت المطربة شاهيناز صورة لها أثناء تواجدها في رحلة سياحية في إندونيسيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، معلقة: ” الحمدلله الذي تتم بنعمة الصالحات عزباء رسميا ” ، بعدما اتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، ومنعها من رؤية ابنها، موضحة أن زوجها ضربها هي ووالدتها ورفض إعطاءها ابنها.

سارة نخلة.. شاركت الفنانة سارة نخلة، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع ” إنستجرام ” صورة لها وهي تحتفل بعيد ميلادها، بتورتة عليها صورتها وذلك بعد فترة وجيزة من طلاقها من الفنان أحمد عبدالله محمود، معلقة: ” يارب تبقى سنة حلوة يارب ” .

زوجة علي ربيع.. نشرت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع السابقة، متابعيها على حسابها بموقع ” انستجرام ” ، بعدة صور لها، ظهرت فيها مع والديها، وابنتها «مليكة»، حيث احتفلت بعيد ميلاد ابنتها، بعد إتمام عامها الأول أمس الأول الأربعاء 29 مايو.

وبدت ” ندى ” في الصور تلهو وتلعب مع ابنتها «مليكة»، ووالديها كذلك، فيما تغيب علي ربيع عن حفل عيد ميلاد ابنته، بسبب تأثر علاقته مع «ندى»، بعد انفصالهما مؤخرًا.