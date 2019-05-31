قضى عمره هاربًا.. براءة رجل من 300 قضية بعد 30 عاما

القاهرة(صدى):

قضى رجل مصري يٌدعى ” جمال ” حياته هاربًا؛ خوفًا من تنفيذ عدة أحكام قضائية صدرت ضده غيابيًا، فقد بلغت القضايا رقمًا حسابيًا لا يستطيع إحصاءه، ولكنه يعلم أنه مدان ومطلوب لتنفيذ أحكام تمتد حتى نهاية عام 2042.

وعن التفاصيل، احتاج ” جمال ” إلى المال فكتب على نفسه شيكًا بدون رصيد، ليتم تحرير أول قضية عليه وهو في العقد الثاني من عمره، ليصبح بعد ذلك مطاردًا.

حيث بدأ بعد ذلك رحلة هروبه، وكان يستخدم قاربًا صغيرًا ومجدافين للهروب في فصل الشتاء عبر نهر النيل، بينما كان يختبئ في فصل الصيف بين المحاصيل الصيفية الطويلة مثل الذرة.

وأسدلت المحكمة الستار مؤخرًا على آخر قضايا ” جمال ” ، بعد حصوله على البراءة في أكثر من 300 قضية، وسداد مبلغ 30 ألف جنيه من المحامية الخاصة به.