القحطاني مشرفا عاما على النشاط الكشفي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم

سعيد العجل(صدى):

تمت الموافقة على تعيين الأستاذ أحمد بن علي القحطاني مشرفا عاما على قسم النشاط الكشفي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم.

ويعتبر القحطاني من ضمن القيادات المتميزة وله خبرة طويلة في ممارسة النشاط الكشفي وقد قدم الكثير من الإنجازات المشرفة في المجال التعليمي والتربوي والكشفي.

وأعرب القحطاني عن سعادته بهذا القرار وفخور بالعمل التطوعي في الجمعية تحقيقا للمبادئ والقيم الإسلامية والتربوية التي حث عليها الدين الإسلامي وغرسها ولاة الأمر حفظهم الله تعالى في نفوس أبناء هذا الوطن، مبينا أنهم قد كسبوا من خلال هذا التطوع الأجر العظيم من رب العالمين وتطوير الذات والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن.

وبين أن الجمعية سوف تشهد بعون الله تعالى العديد من البرامج والأنشطة التطويرية لتكون جمعية مميزة ولها قدرة كبيرة على خدمة المجتمع بكل فئاته والاهتمام بذوي الإعاقة الذين لهم الحق في المشاركة في النشاط الكشفي الخاص بالجمعية والرسالة التربوية التي تخدم ذوي صعوبات التعلم مجانا.

وختاما نسأل الله تعالى العون والسداد لخدمة الوطن والمواطنين في ظل حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.