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بالفيديو.. أعمال توسعة الحرم النبوي بآلاف الأقواس

بالفيديو.. أعمال توسعة الحرم النبوي بآلاف الأقواس
نايف السالم(صدى):

أوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تقرير إعلامي عن عدد الأقواس في توسعة الحرم النبوي . وأظهر التقرير ، أنه في سبيل توسعة الحرم النبوي أضافت المملكة أكثر من نصف مليون حجر صناعي ، كانت التوسعة الحديثة عنواناً من الجمال وفناً من فنون العمارة الإسلامية تجلت في ألفين وثلاثمائة وأثنا عشر قوساً من الأحجار الصناعية المطعمة بألوان مختلفة تمنح المكان عمقاً في التصاميم الهندسية .

يٌشار أنه تمنح قوة الاحجار الصناعية مناعة حيال الأعمال الجوية المتغيره وتتفوق على الحجر الطبيعي المنقوش .


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