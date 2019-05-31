بالفيديو.. أعمال توسعة الحرم النبوي بآلاف الأقواس

نايف السالم(صدى):

أوضح مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تقرير إعلامي عن عدد الأقواس في توسعة الحرم النبوي . وأظهر التقرير ، أنه في سبيل توسعة الحرم النبوي أضافت المملكة أكثر من نصف مليون حجر صناعي ، كانت التوسعة الحديثة عنواناً من الجمال وفناً من فنون العمارة الإسلامية تجلت في ألفين وثلاثمائة وأثنا عشر قوساً من الأحجار الصناعية المطعمة بألوان مختلفة تمنح المكان عمقاً في التصاميم الهندسية .

يٌشار أنه تمنح قوة الاحجار الصناعية مناعة حيال الأعمال الجوية المتغيره وتتفوق على الحجر الطبيعي المنقوش .