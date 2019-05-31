بقيادة مصر والمملكة والجزائر ..قوة الجيوش العربية ستصبح جبارة

علي القحطاني(صدى):

يمتلك العرب قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، وبخلاف عقد المؤتمرات الطارئة لمواجهة التحديات الحالية، فإن اتحاد الجيوش العربية سيشكل قوة هائلة، حيث أن اتحاد هذه الجيوش بقيادة أقوى 3 جيوش عربية هي مصر والمملكة والجزائر، سيخلق قوة جبارة.

وسيمتلك العرب 900 سفينة حربية، 2600 قاذفة صواريخ، وأكثر من 14 غواصة، فإذا تجمع الناتج القومي المحلي العربي فإنه على الأقل سيتجاوز 5 تريليون و990 مليار دولار سنويا، وسيشغل هذا الناتج المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.

وسيتمكن العرب من إنتاج كمية هائلة من البترول، سوف تتجاوز إنتاج 24 مليون برميل يوميا، وهذا سيمثل 32% من الإنتاج العالمي.

في حين أن النسبة للقوة العسكرية فسيكون قوام الجيش العربي الموحد 4 ملايين جندي، و9 آلاف مقاتلة حربية، و4 آلاف طائرة مروحية، و19 ألف دبابة، و51 ألف مدرعة حربية.

ويذكر أن جيوش مصر والمملكة والجزائر هي الأقوى عربيا، إذ تمتلك هذه الجيوش معظم الأسلحة المتطورة جويا وبحريا وبريا.