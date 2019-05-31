أطفال بزي عسكري في ملعب رياضي إيراني تشعل مواقع السوشيال ميديا 

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء السوشيال ميديا صوراً لأطفال بزي عسكري في ملعب فولاذ شهر، بمناسبة نهائي كأس إيران، حيث بدا الأطفال يرتدون زياً عسكرياً، قبل بدء مباراة ذوب آهن أصفهان، وبرسبوليس طهران الأربعاء، في ملعب فولاذ شهر، في مدينة أصفهان، حين حضر اللاعبون ممسكين بأيدي الصغار.

ومن المتعارف في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، أن يصطحب نجوم الفريقين المتنافسين عند دخول أرض الملعب أطفالاً يمسكون بيد اللاعبين، وذلك دعماً للأجيال القادمة وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لكن ما حدث في نهائي كأس إيران بدا غريباً، وأثار العديد من التعليقات على مواقع التواصل.

واستخدم النظام الإيراني الأطفال باعتبارهم جنوداً في الحرب العراقية–الإيرانية، وحتى في سوريا والعراق، علماً أن 36 ألف تلميذ تابعين لمنظمة الباسيج، قتلوا في الحرب بين العراق وإيران.