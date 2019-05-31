” سعود الطبية ” تحذر من الألعاب النارية بين أيدي الأطفال

علي القحطاني(صدى):

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة استخدام الألعاب النارية والمفرقعات خلال أيام العيد.

ونوهت المدينة بأن قسم الطوارئ شهد العديد من الحالات المؤلمة نتيجة استخدامها بشكل خاطئ، منهم من فقد عينيه، ومنهم من لحقت به إصابات بليغة في الأطراف العلوية والسفلية، مكدرة على الأهالي فرحة العيد.

وأشارت المدينة إلى أن صغار السن هم الأكثر عرضة لحوادث الإصابات من الألعاب النارية، كونهم غير واعين بخطورتها، مشددة على أولياء الأمور بتكثيف الرقابة على أبنائهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية من مخاطرها.

وحثت المدينة إلى سرعة نقل المصاب منها إلى أقرب قسم طوارئ، وذلك لاتخاذ الإجراء الطبي اللازم، وضرورة الحصول على الإسعافات الأولية حتى لا يتفاقم الوضع الصحي في حال تأخر الحالة بالوصول إلى المستشفى.

وختمت المدينة محذرة عند إصابة أحدهم في العين على عدم غسلها أو الضغط عليها ومحاولة إزالة الشوائب والأجسام العالقة فيها، حتى الحصول على العناية الطبية اللازمة.