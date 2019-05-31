د. التويجري يزور مصابي حادثة الحافلة بمستشفى القويعية العام

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري اليوم الجمعة , بزيارة مستشفى القويعية العام ، للاطمئنان على مصابي حادث حافلة طريق الرياض الطائف السريع الذي وقع يوم الخميس ، وأدى إلى وفاة واصابة عدد من المسافرين .

وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والاطلاع على سير الإجراءات الطبية المتبعة في علاجهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن طوارئ المنشآت الصحية التابعة لصحة الرياض ، وعبر غرفة عمليات ادارة الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية نجحت في التعامل مع الحاظثة ، واستقبال جميع الحالات بمختلف الجنسيات ، مشدداً على أن الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ،وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، وفي اطار توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ،،، لا تألوا جهداً في المبادرة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتطوير سبل التعامل مع الحالات الطارئة .

وفي نفس الاطار دعا مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد التويجري المسافرين وعابري الطرق ، الى الالتزام بأنظمة السلامة المرورية ، تجنبا للحوادث .

وناشد د. التويجري قائدي المركبات وخصوصا الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة و ترك التهور والقيادة بسرعات عالية ، بمايحقق السلامة للجميع ، مشيرا أن ” صحةالرياض ” تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن .