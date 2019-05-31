صغير فيل يحاول إيقاظ أمه المتوفية

نيودلهي(صدى):

أظهرت صور متداولة ، صغير فيل، خلال محاولته لإيقاظ الدته المتوفية، في قرية ” حيران ” الهندية، حيث أن أمه كانت مصابة بمرض ما، وضلت طريقها مع صغيرها في إحدى غابات القرية.

وأخبر شهود العيان، الأطباء البيطريين، بحالة الفيلة، حيث تمكن الأطباء من رعايتها لمدة 6 أسابيع، لكنهم فشلوا في إنقاذ حياتها، وكانت الفيلة مصابة بجرحًا كبيرًا برأسها، وبعد سوء حالتها، لم تتكمن من السير.