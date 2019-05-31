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صغير فيل يحاول إيقاظ أمه المتوفية

صغير فيل يحاول إيقاظ أمه المتوفية
نيودلهي(صدى):

أظهرت صور متداولة ، صغير فيل، خلال محاولته لإيقاظ الدته المتوفية، في قرية ” حيران ” الهندية، حيث أن أمه كانت مصابة بمرض ما، وضلت طريقها مع صغيرها في إحدى غابات القرية.

وأخبر شهود العيان، الأطباء البيطريين، بحالة الفيلة، حيث تمكن الأطباء من رعايتها لمدة 6 أسابيع، لكنهم فشلوا في إنقاذ حياتها، وكانت الفيلة مصابة بجرحًا كبيرًا برأسها، وبعد سوء حالتها، لم تتكمن من السير.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة

الضباع تنتظرنهاية الدراما هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 43 دقيقة

منظر محزن …

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