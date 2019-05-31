شاب يشوه وجه خطيبته بمادة كاوية بسبب الغيرة
رمى رجل إطفاء فيتنامي مادة كاوية في وجه خطيبته في يوم رأس السنة الميلادية لدخوله في نوبة غضب بسبب الغيرة.
ووجهت للشاب اتهامات بإلقاء مواد كيميائية كاوية في وجه عروسته لو لان في ، 24 عامًا، وهاجم المتهم خطيبته لأنها حاولت أن تجد طريقة ما لفض علاقتهما بعد أن أصبحت مسيئة وغير مرضية.
وأوضحت الضحية أن المتهم كان يحبها بجنون، لذا وافقت على الزواج منه حيث كانا ينويان الزواج في ديسمبر الماضي وبدأوا في مراسم الزواج، ولكن مع اقتراب يوم الزفاف بحسب ادعاء الضحية، أصبح يعاملها بطريقة سيئة وكان يضربها بسبب غيرته الشديدة.
وأشارت الضحية إلى أنها حاولت ترك تلك العلاقة ولكن المتهم أصر على الاستمرار فيها وطلب بجلوس العائلتين لحل الخلافات التي وقعت بينهما.
وعقب اجتماع العائلتين في الأول من يناير ، وصل المتهم إلى منزل الضحية، و دخل إلى المطبخ ورش مادة حارقة في وجهها.
عوافي[ عدد التعليقات: 1989 ] نشر منذ 51 دقيقة
البراطم الكبيره تحتاج الى فم كبير حتى يحتويها ويمكن هذا سبب نفورها منك ياأبو براطم دقاقه …
بخيت الزهراني[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليه الحيوان بنات الناس ماهم لعبه عندك وين ابوها واخوانها الرخوم وعيال عمها لو لقا وراها رجال ماتجراء ان يعمل كذا لاكن لقا ماعندك احد…………….