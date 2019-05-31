شاب يشوه وجه خطيبته بمادة كاوية بسبب الغيرة

هانوي(صدى):

رمى رجل إطفاء فيتنامي مادة كاوية في وجه خطيبته في يوم رأس السنة الميلادية لدخوله في نوبة غضب بسبب الغيرة.

ووجهت للشاب اتهامات بإلقاء مواد كيميائية كاوية في وجه عروسته لو لان في ، 24 عامًا، وهاجم المتهم خطيبته لأنها حاولت أن تجد طريقة ما لفض علاقتهما بعد أن أصبحت مسيئة وغير مرضية.

وأوضحت الضحية أن المتهم كان يحبها بجنون، لذا وافقت على الزواج منه حيث كانا ينويان الزواج في ديسمبر الماضي وبدأوا في مراسم الزواج، ولكن مع اقتراب يوم الزفاف بحسب ادعاء الضحية، أصبح يعاملها بطريقة سيئة وكان يضربها بسبب غيرته الشديدة.

وأشارت الضحية إلى أنها حاولت ترك تلك العلاقة ولكن المتهم أصر على الاستمرار فيها وطلب بجلوس العائلتين لحل الخلافات التي وقعت بينهما.

وعقب اجتماع العائلتين في الأول من يناير ، وصل المتهم إلى منزل الضحية، و دخل إلى المطبخ ورش مادة حارقة في وجهها.