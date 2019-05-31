رجل يقتل زوجته بعد اكتشاف إصابتها بالإيدز جراء ممارستها  الجنس مع عشيقها 

إسلام أباد(صدى):

أقدم باكستاني على خنق زوجته المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية حتى الموت في مدينة أثبتت فيها صحة إصابة مئات الأشخاص في غضون أسابيع.

ووفقا لما وردنا فإن الرجل قتل زوجته بحبل وعلقها في شجرة خارج منزله ، بعد اتهامها بأنها كانت على علاقة غرامية عندما أصيبت بالفيروس.

وأبان ضابط شرطة في شيكاربور أن الضحية هي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 32 عامًا أثبتت إصابتها بالفيروس في الأيام الأخيرة، موضحا أن المشتبه به هو الآن قيد الاحتجاز يواجه تهم القتل.