بالصور.. ” كاديلاك ” تزيح الستار عن CT4-V السيدان

أميرة خالد(صدى):

كشفت ” كاديلاك ” عن طراز CT4-V، في حين أن CT4 القياسية ستظهر لأول مرة في غضون بضعة أسابيع.

وعن إمكانيات هذه السيارة، فهي تكمن في محرك السيارة فالطاحونة عبارة عن أربعة أسطوانات سعة 4.7 لتر مزودة بشاحن توربو وتنتج نحو 320 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وعن العجلات، فإن القوة تذهب للعجلات الخلفية أوالأربع عجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات، وهو ناقل الحركة الوحيد المتوفر، كما تحصل إصدارات الدفع الخلفي على نظام التحكم في القيادة المغناطيسي 4.0 من كاديلاك بتعليق تفاضلي محدود الانزلاق.

كما تحصل جميع سيارات CT4 على مكابح بريمبو قياس 12.6 بوصة في المقدمة، ووضع التحكم في السيارة مع طراز V قابل للتخصيص.

أما فيما يتعلق بتصميم السيارة، فإن CT4-V تشارك الكثير من لغة التصميم الخاصة بها مع CT5 الأكبر، ولم تصدر كاديلاك تفاصيل حتى الآن فيما يتعلق بالمعدات، والتي من المحتمل أن تأتي مع ظهور CT4 القياسية في غضون أسابيع قليلة.