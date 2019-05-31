كلب يعلق مسافر في نافذة الطائرة ويشوه وجهه

واشنطن(صدى):

تعرض مسافر لاعتداء من كلب يمتلكة أحد المسافرين معه أثناء سفره على متن رحلة جوية متجهة من أتلانتا إلى سان دييجو، في يونيو 2017.

وقام كلب ضخم بتعليقه على نافذة الطائرة، وشوه وجهه، فأقام دعوى ضد شركة ” دلتا ” الأمريكية للطيران وصاحب الكلب وطلب تعويض مالي غير محدد القيمة.

وزعم جاكسون في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة مقاطعة فولتون، الجمعة الماضية، أن الحيوان الكبير الذي هاجمه لم يكن حيوانا مدربا، ولم تتحقق منه شركة الطيران لتلبية متطلبات تدريب حيوانات الخدمة.

وأضاف أنه سأل الراكب عما إذا كان كلبه يعض، ولكنه لم يلمح بذلك، ثم فوجئ بعد ذلك بقيام الكلب بالاستيلاء على مقعده، وأحدث عدة جروح في وجهه وعلقه في نافذة الطائرة.