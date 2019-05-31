ملكة جمال الهند تثير الجدل بسبب البشرة البيضاء

نيودلهي(صدى):

أثارت مسابقة ملكة جمال الهند غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اقتصار المسابقة على ذوات البشرة البيضاء.

وجاء ذلك بعدما نشرت صحيفة هندية الناطقة بالإنجليزية، صورة المرشحات الثلاثين اللواتي وصلن إلى الأدوار الإقصائية تحت عنوان “ من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟ ” .

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن صور المرشحات تشبه إعلان لـ ” كريم تبييض البشرة ” ، بسبب لون البشرة الفاتح.